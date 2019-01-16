В Армении бывший министр объявлен в розыск

Бывшему министру охраны природы Армении Араму Арутюняну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег. Об этом Новости-Армения сообщили в Следственном комитете республики.

Согласно обвинению, 8 июня 2007 года, занимая должность министра охраны природы Армении, Арам Арутюнян потребовал и получил от предпринимателя Сильвы Амбарцумян взятку в размере 14 миллионов долларов для выдачи лицензии на изучение и разработку месторождений цветных металлов в Сюникской, Гегаркуникской и Лорийской областях республики.

Из этой суммы 6 миллионов были переданы через близких экс-министра наличными. Другую часть взятки – 8 миллионов долларов – Арутюнян получил с помощью своих друзей, путем переводов с разных счетов, открытых в ОАЭ.

Арам Арутюнян объявлен в розыск.