Ильхам Алиев выделил деньги частным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, в целях оказания дополнительной поддержки в осуществлении частными общереспубликанскими телерадиовещателями вещания посредством спутника Azerspace-1 и других средств из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Национальному совету по телевидению и радио будет выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить выделение в полном объеме средств, предусмотренных в распоряжении.