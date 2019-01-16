Девятиметровые волны на Каспии видео
«Высота волн в Каспийском море достигает 8,9 метра», - сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Report.
«Максимальная скорость ветра наблюдалась вечером. По данным гидрометеорологической сети на Апшеронском полуострове, максимальная скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Наблюдающаяся погода расценивается как крайне опасное гидрометеорологическое явление. Таким образом, наше предупреждение полностью оправдало себя. 16 января в Кабмине прошло совещание, связанное с крайне опасным гидрометеорологическим явлением. Всем госструктурам были даны необходимые поручения и рекомендации, все государственные организации были подготовлены к резкому изменению погодных условий», - сказала представитель Минэкологии.