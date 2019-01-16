США разместят на Аляске 20 перехватчиков ракет

Новая Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО) США предусматривает размещение еще 20 перехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп, представляя в четверг в Пентагоне эту доктрину, передает ТАСС.

«Наша стратегия требует размещения 20 перехватчиков наземного базирования на базе Форт-Грили на Аляске, а также новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет, выпущенных по нашей великой стране», - отметил глава государства.

«Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак. В прошлом США не хватало всеобъемлющей стратегии ПРО, которая бы покрывала не только баллистические ракеты. В соответствии с нашим планом это изменится: США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет», - сказал Трамп.