В Бишкеке милиция разогнала митинг против китайской экспансии в Киргизии. Об этом в четверг, 17 января, сообщает 24.kg. Видео с места событий опубликовано на канале AKIpress news на YouTube, пишет «Лента.ру».

На площади Ала-Тоо в центре киргизской столицы собрались около 200 человек. Организатор акции Аманбол Бабакулов перечислил несколько требований участников протестов — создание народного контроля миграции, сокращение числа виз, выдаваемых гражданам Китая, проверка обоснованности и эффективности кредитов, выданных Бишкеку Пекином. Также митингующие потребовали не выдавать киргизских девушек замуж за иностранцев и вернуть в паспорта республики графу «национальность».