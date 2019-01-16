Теракт в столице Колумбии: десятки погибших и раненых

В столице Колумбии, Боготе, на территории кадетской школы полиции «Генерал Сантандер» взорвался заминированный автомобиль, погибли восемь человек, более 30 человек получили ранения, передает Anadolu.

Информацию о количестве погибших и раненых подтвердил министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро.

Президент страны Иван Дуке прервал поездку в южную провинцию Чоко и вернулся в Боготу. На своей странице в соцсети глава государства заявил, что расценивает произошедшее как теракт.

Личности жертв инцидента пока не установлены.