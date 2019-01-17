"В связи с приостановкой работы правительства я с сожалением информирую, что ваша поездка в Брюссель, Египет и Афганистан была перенесена. Мы назначим время для этой семидневной экскурсии, когда "шатдаун" закончится. В свете того, что 800 тыс. американцев остаются без зарплаты, я уверен, что вы согласитесь, что перенос этого мероприятия обоснован", - написал хозяин Белого дома.

"Я также думаю, что в течение этого периода будет лучше, если вы будете вести со мной переговоры в Вашингтоне и присоединитесь к движению за строительство стены, чтобы положить конец бюджетному кризису. Очевидно, что если вы хотите совершить свой вояж коммерческим рейсом, то все в ваших руках", - подчеркнул президент.