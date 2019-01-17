В Амере - древней столице Раджистана, я узнал, что политическая голодовка берет свои истоки в средневековой Индии, как один из главных методов и средств социальной борьбы. Исходная точка теории ненасильственной борьбы Махатмы Ганди, которая впоследствии легла в основу индийского движения сопротивления, находится именно в коллективных голодовках брахманов, осудивших алчную и развратную деспотию средневекового индийского раджи. Именно брахманы впервые прибегли к сухой голодовке, то есть полному отказу от пищи и воды как добровольному отказу от жизни. Свою конкретную политическую задачу в проведении акции голодовки, реализуемую средствами индийской философии, Ганди определял в сознательном отказе от жизни с целью вызвать чувство вины у власти и общества.

В дальнейшем голодовка как метод ненасильственной политической борьбы широко применялась в борьбе ирландского народа за свою независимость, диссидентами в СССР и в борьбе восточноевропейских народов с коммунизмом.

В Азербайджане голодовка стала активно применяться независимыми и оппозиционными журналистами в борьбе за расширение политических свобод и свободы слова. Однако будем честны и откровенны перед самими собой. Абсолютное большинство акций, которые проводились в штаб-квартирах оппозиционных партий, напоминали некое театральное представление. Ни один журналист, ни один политический активист в Азербайджане так и не подошел к опасной черте самопожертвования. Голодовка в Азербайджане – не философия мученичества, а политическое шоу. Ганди писал, что цель голодовки состоит в том, чтобы вызвать чувство вины. За что? За смерть невинного и совестливого человека, который пожертвовал собой ради идеалов. А в Азербайджане цель голодовки состоит в том, чтобы вызвать внимание властей и общества. Всего лишь внимание, а не чувство вины. Ибо чувство вины у власти и общества может вызвать смерть, либо сознательная готовность к смерти. По сей день я не увидел в глазах ни у одного азербайджанского оппозиционера искру безумия, в хорошем смысле этого слова, то есть безумного самопожертвования.

Оставим историческое наследие гандизма, чуждое нашему миропониманию, и обратимся к историческим ценностям советских диссидентов.

К примеру, когда Елене Боннер запретили выезд из СССР, академик Сахаров в знак протеста объявил голодовку. И величайший советский диссидент во время акции действительно приблизился к опасной точке невозврата. Советские власти под страхом большого международного скандала поместили Сахарова в клинику и пытались насильно его кормить в течение четырех месяцев!!! Вы понимаете, уважаемые оппозиционеры, что голодовка – это не диета, не дешевый балаган, который вы устраиваете раз в квартал, а высокая, благородная, самоотверженная героическая миссия человека, который отрекается от жизненных благ!

Сразу же после «молочной голодовки» - беспрецедентного фиглярства Мехмана Гусейнова в застенках и его брата за океаном, несколько оппозиционных активистов улеглись на советских раскладушках в ветхой штаб-квартире «Мусавата» и объявили ПОСМЕННУЮ голодовку! Ни в одной стране мира не проводилась акция посменной голодовки, ибо голодовка - это форма одиночной борьбы, а не коллективное и социальное средство самовыражения. Потому что одиночество – это противоречие, это трагическое.

То есть для этих людей с исступленным взглядом, голодовка – это некая эстафета, которую передают из рук в руки. Никто умирать не собирается. Все хотят дорваться лишь до власти.

Сегодня лидер оппозиции Али Керимли громогласно заявил, что один из самых странных людей в нашем политическом андеграунде мусаватист Тофик Ягублу поднялся с раскладушки и прошел на кухню, ибо ему надо набраться сил накануне митинга. Ну не шутовство ли это?! Что значит набраться сил? Азербайджанская оппозиция может обкакать любую святыню. И это не комедия, отнюдь, а страшная трагедия, ужасное несчастье…

Два дня повалялась на раскладушке разнузданная и сластолюбивая мачеха азербайджанской демократии Хадиджа Исмайлова. Нам приходилось в разных ситуациях наблюдать за Хадиджей (этой, говоря по-бердяевски, эгоистично-истеричной женщиной) на раскладушке. Но ведь Ганди уверял, что «только тот имеет привилегию на голодовку во имя истины, кто свободен от животных страстей и кто отрекся от всех земных обладаний и стремлений». Я вовсе не уверен, что Хадиджа свободна от животных страстей, и что она отреклась от всех земных обладаний. Али Керимли, навестивший со своими соратниками новобранцев в комнате «бакинских голодающих», не нашел Хадиджу в постели. И она успела передать свою эстафету одной молодой девушке.