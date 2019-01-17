В Канаду пришли экстремальные морозы. Согласно прогнозам Национального метеобюро, температура в некоторых районах страны может опуститься до минус 55 градусов Цельсия, пишет ТАСС.

Так, по прогнозам, в Ньюфаундленд и Лабрадоре в ближайшее время может пройти сильный снегопад - выпадет около 30 см снега, а столбики термометров могут опуститься до минус 48 градусов Цельсия. В других регионах при порывах ветра температура воздуха в ночные часы будет опускаться до минус 40-50 градусов ниже нуля. Самые экстремальные морозы ожидаются в населенном пункте Холл-Бич (территория Нунавут) - до минус 55 градусов Цельсия.

В связи с сильными холодами в этих канадских регионах отменены все мероприятия на открытом воздухе.