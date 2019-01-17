В Москве полиция задержала Настю Рыбку видео
Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставник Александр Кириллов (Алекс Лесли) задержаны в московскому аэропорту «Шереметьево» сразу после прибытия из Таиланда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию Москвы.
Согласно информации, их задержали в рамках производства уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), отметили в пресс-службе столичной полиции.
Кадры задержания Вашукевич в московском аэропорту Шереметьево опубликовал РЕН ТВ. На видео девушка отчаянно сопротивляется и добровольно сдаваться стражам порядка не желает. Чтобы произвести задержание, оперативникам пришлось сначала посадить девушку в инвалидную коляску. После они выволокли Рыбку из помещения под руки.
Вашукевич и Кириллова повезли в отделение полиции для проведения следственных действий, сказали в полиции.
Ранее Вашукевич и Кириллова депортировали из Таиланда, где их осудили за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга. Оба подсудимых признали свою вину, их приговорили к условному сроку.
Вашукевич и Кириллов стали известны после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем рассказывалось о якобы совместном отдыхе миллиардера Олега Дерипаски, чье состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд, и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте бизнесмена в Норвегии. С ними были несколько моделей, в том числе и Вашукевич, сообщал ФБК. Через несколько недель после выхода расследования Вашукевич и Кириллов были задержаны в Таиланде, а Дерипаска подал на них в российский суд за разглашение его персональных данных. В июле модель и ее наставника обязали выплатить миллиардеру по 500 000 руб.