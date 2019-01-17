Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставник Александр Кириллов (Алекс Лесли) задержаны в московскому аэропорту «Шереметьево» сразу после прибытия из Таиланда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию Москвы.

Согласно информации, их задержали в рамках производства уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), отметили в пресс-службе столичной полиции.

Кадры задержания Вашукевич в московском аэропорту Шереметьево опубликовал РЕН ТВ. На видео девушка отчаянно сопротивляется и добровольно сдаваться стражам порядка не желает. Чтобы произвести задержание, оперативникам пришлось сначала посадить девушку в инвалидную коляску. После они выволокли Рыбку из помещения под руки.