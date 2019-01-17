Американская делегация не поедет в Давос Денег нет

Делегация администрации США не поедет в Давос на Всемирный экономический форум из-за шатдауна, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Президент Трамп отменил поездку делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии", - отметила Сандерс. 

Некоторое время назад поездку в Швейцарию отменил американский президент Дональд Трамп, однако планировалось, что на форум все же прибудет представительная делегация, которую возглавит министр финансов Стивен Мнучин.

Напомним, Давосский форум стартует 22 января.

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