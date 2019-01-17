В России столкнулись два истребителя Обновлено 13:08
Шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район катапультирования летчиков самолетов Су-34 для их поиска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского минобороны.
В ведомстве отметили, что еще два гражданских судна, находящихся в непосредственной близости, направились в район катапультирования летчиков и примут участие в спасательной операции.
"Спасательная операция проходит в сложных метеоусловиях, обусловленных сильным ветром и волнением в четыре балла", - заявили в российском военном ведомстве.
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Во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае (РФ) столкнулись в воздухе два истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", - сказал источник.
Один Су-34 после столкновения упал в море, судьба второго неизвестна. Проводится поисковая операция.