Шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район катапультирования летчиков самолетов Су-34 для их поиска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского минобороны.

В ведомстве отметили, что еще два гражданских судна, находящихся в непосредственной близости, направились в район катапультирования летчиков и примут участие в спасательной операции.

"Спасательная операция проходит в сложных метеоусловиях, обусловленных сильным ветром и волнением в четыре балла", - заявили в российском военном ведомстве.