У Замиры Гаджиевой отнимают особняк и гольф-клуб

Как сообщал ранее haqqin.az , несколько дней назад британские власти конфисковали у жены бывшего главы Межбанка Азербайджана Замиры Гаджиевой кольцо стоимостью свыше миллиона фунтов стерлингов.

Кольцо Cartier 8,9 карата было куплено Дж.Гаджиевым восемь лет назад в известном лондонском универмаге Harrods. Кольцо изъяли, когда оно было у ювелира на ремонте.

По информации издания Bracкnell News, британские власти вручили Замире Гаджиевой еще два ордера - запроса о неясном происхождении состояния.

Она должна объяснить источник своих финансов, в противном случае суд может отобрать у нее пятиспаленный особняк в Найтсбридже на западе Лондона стоимостью 11,5млн фунтов и загородный гольф-клуб в Аскот стоимостью 10,5 млн фунтов.

Издание напоминает, что Замира Гаджиева в настоящее время находится под домашним арестом. Она обязана носить электронный браслет, не выходить на улицу в вечернее и ночное время, а также каждый день отмечаться в отделении полиции. В июне этого года будет рассматриваться вопрос об ее экстрадиции в Азербайджан.