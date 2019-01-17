В Европе назвали богатейший футбольный клуб
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал данные за 2017 год о финансовом положении клубов, сообщает Reuters UK.
Согласно информации, лидером по доходам является английский «Манчестер Юнайтед», заработавший за год 676 миллионов евро.
Вторым стал мадридский «Реал». Мюнхенская «Бавария» на третьем месте.
В целом, на 20 клубов английской премьер-лиги приходится почти четверть общего дохода европейских команд — 5,3 миллиарда евро. При этом «Юнайтед» не самый успешный клуб в том, что касается заработка непосредственно на болельщиках. Лидером в этом стал «Пари Сен-Жермен»: французский клуб в среднем выручает 86,9 евро с каждого болельщика. «Манчестер Юнайтед» только на шестом месте.