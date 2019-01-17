Ильхам Алиев отнимает у чиновников люксовые автомобили

Один из важных пунктов подписанного указа «О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов и усовершенствовании их управления» связан с пересмотром списка чиновников государственных структур, которые обеспечиваются служебным автомобилем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев начал широкомасштабные реформы в структурах управления. В рамках этих реформ ликвидируются некоторые структуры, а другие объединяются. Очередной указ касательно этих реформ был подписан главой государства накануне.

Согласно пункту 8.7.1 указа, Кабинету Министров в течение трех месяцев поручается подготовить и согласовать с президентом список должностей в центральных и местных органах Исполнительной власти, объектах публичного права, которые создаются от имени государства и юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, которые должны быть обеспечены служебным транспортом.

В следующем пункте 8.7.2. говорится, что транспортные средства, которые обслуживают лиц, находящихся на должностях, которые остались вне списка, подготовленного на основе пункта 8.7.1, должны быть сняты с баланса этих ведомств и представлены в Госкомитет по вопросам имущества для дальнейшей приватизации.

Данный пункт указа очень важен, потому что в Азербайджане сложилась крайне странная ситуация со служебными автомобилями. Порой чиновник приобретает за счет бюджетных средств сразу несколько служебных автомобилей. Распространены случаи, когда служебные автомобили зачастую используются в личных целях.

Также не редки случаи, когда малоэффективные госструктуры с мизерными зарплатами заказывают для своего руководства люксовые автомобили, стоимостью в сотни тысяч манатов.

Так, стало известно, что первыми шагами руководства недавно созданного Государственного рекламного агентства стала покупка нескольких люксовых автомобилей, стоимостью в 1,4 миллиона манатов.

Большинство госструктур в свое время делали такие же дорогие покупки. И благодаря новому указу президента, большинство чиновников будут вынуждены распрощаться со своими лимузинами и джипами.