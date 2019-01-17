Ариф Алышанов заявил, что Ильхам Алиев назначил нового главу AzTV

«Распоряжение президента не обсуждается. Мы еще раз благодарим главу государства. Он знает больше всех». Об этом в интервью изданию Modern.az заявил бывший глава AzTV Ариф Алышанов, который был уволен 15 января.

Ариф Алышанов также поделился мыслями по поводу журналиста Ровшана Мамедова, который в настоящее время исполняет обязанности главы AzTV.

«Мы еще раз благодарим главу государства за то, что он оказал доверие воспитаннику AzTV Ровшану Мамедову в качестве нового главы гостелеканала. Ровшан очень воспитанный, способный и профессиональный журналист. Благодарим президента, что он выбрал человека из нашего коллектива для продолжения наших дел», - сказал он.

Отвечая на вопрос о своей дальнейшей деятельности, Ариф Алышанов отметил, что не может оставаться в AzTV после того, как покинул должность председателя.

«Я экономист. И продолжу свою деятельность в этом направлении», - сказал он.