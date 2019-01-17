Мать пожертвовала почкой ради спасения дочери

Очередная успешная операция по пересадке почки была проведена 28-летней пациентке в отделении «Почечных болезней и трансплантологии» Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) под руководством заведующего отделением, известным уролог-хирургом, трансплантологом, доктором философии по медицине Рашадом Шоланом.

По словам хирурга, донором стала мать пациентки, которая по медицинским показаниям была маргинальным донором: «Благодаря кропотливому труду бригады врачей нашей клиники – хирургов-урологов, нефрологов, операция прошла успешно. Пациентка и донор выписались в абсолютно хорошем состоянии».