Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, поднял вопрос об экстрадиции арестованного в Азербайджане гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова.

МИД России отреагировал на заявление Баку в связи с недопуском в Азербайджан российских граждан с армянскими корнями.

В ответ пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан ожидает от официального представителя России повышения усилий по возвращению своего гражданина Дильгама Аскерова, находящегося в заложниках у армян.

В новом заявлении МИД РФ, в частности, отмечается, что комментарий азербайджанской стороны "выходит за рамки дипломатических приличий".

«Отмечаем выходящий за рамки дипломатических приличий тон комментария. Не меньшее недоумение вызывает его содержание, сводящееся к требованию «не раздувать» тему дискриминации приезжающих в Азербайджан российских граждан, как якобы малозначимую на фоне динамичного поступательного развития двусторонних отношений.

Такой подход, разумеется, неприемлем. Защита законных прав и интересов российских граждан является одним из безусловных приоритетов нашей внешней политики, осуществляемой под руководством Президента Российской Федерации. При этом наличие дружественных межгосударственных отношений с той или иной страной обычно рассматривается как фактор, способствующий конструктивному решению проблем в данной области.

Вместо не имеющих прямого отношения к делу общих рассуждений хотели бы услышать предметные разъяснения по каждому инциденту с россиянами. Среди этих, по терминологии азербайджанского МИД «частных случаев», есть и столь вопиющие, как отказ во въезде в мае 2018 года ветерану Великой Отечественной войны, восьмидесятиоднолетней жительнице блокадного Ленинграда или недопуск в страну в феврале 2017 года женщины, которую вместе с четырехлетним сыном много часов продержали в спецнакопителе.

Также ожидаем официальных разъяснений по дипломатическим каналам по поводу намеков азербайджанской стороны на необходимость для российских граждан согласовывать поездки в Азербайджан с посольством республики в Москве, что являлось бы нарушением Соглашения о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Азербайджанской Республики от 3 июля 1997 года.

В зависимости от содержательной реакции азербайджанской стороны будем определяться с нашими дальнейшими шагами».