Ильхам Алиев нанес смертельный удар по мафии черных металлургов

Вот как выглядят кустарные цеха, отравляющие Баку и поставляющие на рынок некачественную продукцию:

Отметим, что эти изменения стали результатом серии расследований, которые на протяжении последних двух месяцев проводит haqqin.az в связи с деятельностью многочисленных кустарных цехов черной металлургии, которые отравляют воздух в Баку и выпускают низкосортную и таящую в себе опасность продукцию.

Несколько часов назад президент Ильхам Алиев утвердил изменения в «Закон о промышленных и бытовых отходах», принятых Милли Меджлисом в конце минувшего года. Распоряжение президента опубликовано на официальном сайте президента Азербайджана. Новый закон призван положить конец мафии черных металлургов в Азербайджане. Как сообщает haqqin.az , в Азербайджане ужесточаются требования в связи с приемом черных и цветных металлов. Соответствующие изменения нашли отражение в законе «О промышленных и бытовых отходах».

Эти расследования привлекли внимание на уровне руководства страны и перед соответствующими органами была поставлена задача устранить хаос, который годами царит в сфере приема и переплавки отходов цветных и черных металлов, а также изготовления из них строительных материалов.

После принятия представленных в Милли Меджлис законодательных изменений, ожидается, что радиационные и взрывоопасные отходы больше не будут сдавать в кустарные цеха.

Согласно пункту 12 данного закона, управление отходами цветных и черных металлов со стороны физических и юридических лиц проводится в соответствии с правилами, определяемыми азербайджанским законодательством.

Согласно дополнениям к этому пункту, деятельность по приему отходов цветных и черных металлов, а также их переплавка могут осуществлять лишь субъекты предпринимательства, прошедшие регистрацию в государственном реестре, как потенциально опасные объекты.

Правила по приему отходов цветных и черных металлов, а также требования к источнику, их учет, проверка на радиационную и взрывную опасность утверждаются органом, определяемым со стороны соответствующего органа исполнительной власти.

Прием и переплавка отходов цветных и черных металлов неизвестного происхождения или добытых незаконным путем, а также отсутствие проверки на радиационную и взрывную опасность влекут за собой ответственность. Ответственность влечет за собой также прием и переплавка отходов цветных и черных металлов со стороны субъектов предпринимательства, не прошедших регистрацию в государственном реестре, как потенциально опасные объекты.

Отмечаются, что эти законодательные поправки подготовлены с целью регулирования процесса приема отходов цветных и черных металлов и повышения контроля и прозрачности в этой сфере.

Таким образом, после утверждения этих поправок, прием и переплавка отходов цветных и черных металлов будет проводиться субъектами предпринимательства, прошедших регистрацию, как потенциально опасные объекты.

А прием, учет и проверка на радиационную и взрывную безопасность отходов цветных и черных металлов будет проводится на основе соответствующих правил. В связи с этим, в Кодекс об административных правонарушениях вносятся изменения.

Согласно пункту 276.1, вводимых в Кодекс об административных правонарушениях, за не регистрацию потенциально опасных объектов в государственном реестре физическим лицам грозит штраф в размере 500-1000 манатов, должностным лицам 2500-3500 манатов, а юридическим лицам от 5000 до 10 000 манатов.

Согласно другому добавляемому пункту 457.1 (нарушение правил приема отходов цветных и черных металлов), отмечается, что за:

- Прием отходов цветных и черных металлов неизвестного и незаконного происхождения;

- Прием отходов цветных и черных металлов от физических лиц без требования документов, подтверждающих личность;

- Прием отходов цветных и черных металлов без проверки на радиационную и взрывную опасность;

- Переплавку отходов цветных и черных металлов на потенциально опасных объектах , не зарегистрированных в государственном реестре физическим лицам грозит штраф в 100-200 манатов, должностным лицам - 400-600 манатов, а юридическим лицам от 1000 до 2000 манатов.