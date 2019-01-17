Турция выступила против присутствия армии Асада в Манбидже

Правительственные войска Сирии не должны получить доступ к Манбиджу на севере страны, сказал, выступая сегодня на брифинге официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, передает ТАСС.

"Нельзя позволить YPG впустить силы режима президента Сирии Башара Асада в Манбидж", - сказал он, отметив, что "вывод американских войск из Сирии не должен сыграть на руку террористам из курдских формирований "Силы народной самообороны" и партии "Демократический союз".

Х.Аксой упомянул теракт в Манбидже, в котором в том числе погибли американские военнослужащие, подчеркнув, что атака указывает на необходимость избавить этот регион от террористов, приводит турецкое издание "Ени шафак".

Официальный представитель МИД Турции также сказал, что глава МИД Мевлют Чавушоглу отправится 6 февраля в США для продолжения переговоров по этой проблематике.