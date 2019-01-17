Синоптики о погоде на завтра

В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшероне составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем 5-7 градусов тепла.