Синоптики о погоде на завтра
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха в Баку и на Абшероне составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем 5-7 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.
В районах страны также без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ожидается западный ветер.
Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8, в высокогорьях 12-17 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в субботу на Апшероне ожидается нормальный суточный ход метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.