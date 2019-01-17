Правоохранительные органы Гарадагского района изъяли у жителя Баку Андрея Фоменко более 16 килограммов марихуаны и 470 граммов героина, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно информации, наркотики были обнаружены в поселке Сахиль на 36-м километре трассы Баку-Газах во время проверки автомобиля Mitsubishi, пассажиром которого был Андрей Фоменко.

В отношении задержанного лица в следственном отделе Гарадагского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана. Проводятся оперативные и следственные меры.