Арестованы три налоговых инспектора
В Азербайджане за незаконные действия арестованы три налоговых инспектора. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства налогов и Генеральной прокуратуры.
Согласно сообщению, в результате предварительного расследования было обнаружено, что налоговые инспекторы Управления по оказанию услуг налогоплательщикам и учету Бакинского городского департамента по работе с мелкими предпринимателями при Министерстве налогов Эльчин Гайбалыев и Зияд Лятифов во время исполнения служебных обязанностей совершили противозаконные действия.
В ходе расследования было установлено, что эти налоговые инспекторы во время оформления в столичном магазине количества иностранных сигарет различного вида, обнаружили отсутствие у товара акцизных марок. Налоговые инспекторы намеренно указали меньшую стоимость (284 манатов, вместо 3000 манатов) и взяли у продавца Гусейнали Керимли взятку в размере 1000 манатов, чтобы он был привлечен не к уголовной, а к административной ответственности. Затем налоговые инспекторы поделили эту сумму между собой.
Собранные материалы были направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).