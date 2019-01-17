В Азербайджане за незаконные действия арестованы три налоговых инспектора. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства налогов и Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, в результате предварительного расследования было обнаружено, что налоговые инспекторы Управления по оказанию услуг налогоплательщикам и учету Бакинского городского департамента по работе с мелкими предпринимателями при Министерстве налогов Эльчин Гайбалыев и Зияд Лятифов во время исполнения служебных обязанностей совершили противозаконные действия.