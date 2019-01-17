Выгодные условия для кредита на ремонт от NIKOIL | Bank

Независимо от рода деятельности и источника доходов, кредит на ремонт могут получить как граждане Азербайджана, так и нерезиденты со стабильным заработком. Сумма выдаваемого кредита может варьировать в пределах 5 000 и 50 000AZN сроком до 7 лет.

NIKOIL|BANK предлагает самые выгодные на сегодняшний день условия для кредита на ремонт. Принимая во внимание ожидания и потребности граждан, NIKOIL|BANK предоставляет возможность оформить кредит на ремонт с процентной ставкой от 15% годовых без удержания банковских комиссий.

С учетом перечисленных условий при получении кредита в размере 5 000AZN, ежемесячная сумма погашения кредита составит всего 96AZN.

Для получения кредита заинтересованному лицу следует оформить онлайн-заявку и обратиться в один из филиалов банка.

Не теряя времени, кредиты можно оплачивать с помощью платежных терминалов MilliÖn и eManat, сайтов hesab.az и epay.az, или посредством официального сайта NIKOIL | Bank.

Отметим, что при оформлении кредита на ремонт не требуется страхования имущества.

Для получения подробной информации о необходимых документах для оформления кредита и заполнения онлайн-заявки следует пройти по ссылке.

Информацию о всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981.

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