Услуга «Автоплатеж» от Bakcell и Hesab.az

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и крупнейший портал онлайн-оплаты Азербайджана Hesab.az представили услугу автоматического пополнения баланса.

Благодаря новому функционалу, абоненты Bakcell смогут обеспечить автоматическое пополнение баланса своего мобильного номера или номеров членов своих семей при снижении баланса до минимального порога в 2 AZN, 5 AZN, 10 AZN или 20 AZN. Пользователи этой новой функции могут не беспокоиться, что окажутся без связи в самый неподходящий момент, баланс их номера всегда будет оставаться положительным.

Чтобы воспользоваться данной услугой совершенно бесплатно, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте hesab.az, внести информацию о своей банковской карте и выбрать функцию Bakcell Top-Up в разделе «Автоматическая оплата». Отметим, что суммы автоматического пополнения равны 3 AZN, 5 AZN, 10 AZN, 20 AZN и 50 AZN.

Пользователи новой услуги получат 300 Мб интернета в подарок. Так, после первого автоматического платежа бесплатный интернет-трафик будет загружен на баланс номера, и его можно будет использовать в течение трех дней.

Более подробную информацию об услуге можно получить, посетив страницу https://www.bakcell.com/ru/automatic-top-up

Являясь самым инновационным и ориентированным на клиента провайдером телекоммуникационных услуг в Азербайджане, компания Bakcell всегда нацелена на предоставление современных продуктов и услуг, в комбинации с лучшим цифровым клиентским опытом, что, в свою очередь, подкрепляется высококачественной и самой скоростной сетью.