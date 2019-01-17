Наджмеддин Садыков о военном бюджете Азербайджана

В 2019 году на обеспечение оборонной способности и национальной безопасности Азербайджана будет выделено 3,37 млрд манатов, что на 4,6% больше по сравнению с прошлым годом, сказал заместитель министра обороны, глава Генштаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков в интервью журналу «Милли Меджлис».

Наджмеддин Садыков отметил, что увеличение оборонного бюджета позволило оснастить азербайджанскую армию новыми видами вооружения и техники: «Рост в этом направлении ожидается и в текущем году».

Глава Генштаба также подчеркнул, что за последние годы руководство страны выделило 1,4 тыс. военнослужащих постоянное жилье в Баку, Гяндже и Нахчыване, еще 2 тыс. военнослужащих выделены служебные квартиры в различных регионах Азербайджана.