Азеришыг: Проблем с энергоснабжением не возникало

В Азербайджане не возникало никаких серьезных проблем в электроснабжении в связи с резким ухудшением погоды, сообщает haqqin.az со ссылкой на главу пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаева.

Глава пресс-службы отметил, что сотрудники структуры заблаговременно приняли необходимые меры: «В настоящее время в Баку и во всех районах страны сотрудники «Азеришыг» продолжают работать в усиленном режиме. Руководством ОАО подписан соответствующий приказ о незамедлительном устранении возможных аварий. Согласно этому приказу, организованы дежурства, а на наиболее значимые для системы подстанции непосредственно назначены ответственные лица».

В заключение глава пресс-службы добавил, что на территориях, где допускалась возможность аварий, были предприняты упреждающие меры: «Call-center «199» работает в усиленном режиме. На служебных участках, подчиненных Техническому директорату, и в Автотранспортном управлении созданы резервы материалов.