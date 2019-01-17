20 января в Баку ограничат движение транспорта

Для обеспечения удобного, беспрерывного и безопасного передвижения лиц, которые придут почтить память жертв трагедии 20 Января, с 08:00 20 января и до окончания церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей по улицам, пересекающимся с проспектом Парламента и примыкающим к нему. Заявил журналистам начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Будет ограничено и изменено движение всех транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, пересечения круга Микаила Мушвига с проспектом Метбуат, по улице Мехти Гусейна, от здания Телетеатра, от пересечения улиц Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде, то есть за административным зданием Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента и Аллеи шехидов.

Дорожная полиция рекомендует по возможности меньше пользоваться личным транспортом в этих направлениях, и отдать предпочтение общественному транспорту.