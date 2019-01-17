Azercell представляет услугу NNTV
Теперь вы можете наслаждаться просмотром 150 каналов на своем мобильном телефоне
Компания Azercell Telecom предлагает своим абонентам услугу NNTV, предоставляющую возможность телевещания на мобильном телефоне. Благодаря этой услуге пользователи Azercell могут смотреть 150 телеканалов в высоком качестве через интернет в режиме онлайн.
Услуга NNTV позволяет абонентам подписываться на телеканалы без какого-либо дополнительного устройства (кабель, антенна и т.д.). Эта технологическая инновация дает возможность просматривать телеканалы в высоком качестве - в формате HD в сети любого провайдера и в любом месте. Основным преимуществом услуги NNTV является то, что пользователь может смотреть самые популярные и просматриваемые в мире телеканалы на смартфоне не только на территории своей страны, но и за рубежом. Кроме того, возможно также посмотреть определенный видеоконтент позже, предварительно загрузив его с канала.
Абонентам, желающим воспользоваться услугой Мобильного ТВ, представлены 2 пакета: ежедневный и ежемесячный. Для активации ежемесячного пакета необходимо отправить ключевое слово AY, а для активации ежедневного пакета - ключевое слово GUN на короткий номер 5773. После подключения к услуге для просмотра каналов необходимо загрузить мобильное приложение NNTV из Google Play (Android) или App Store (iPhone).
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:
https://www.azercell.com/az/personal/services/partner_services/nntv/