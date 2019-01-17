Azercell представляет услугу NNTV

Компания Azercell Telecom предлагает своим абонентам услугу NNTV, предоставляющую возможность телевещания на мобильном телефоне. Благодаря этой услуге пользователи Azercell могут смотреть 150 телеканалов в высоком качестве через интернет в режиме онлайн.

Услуга NNTV позволяет абонентам подписываться на телеканалы без какого-либо дополнительного устройства (кабель, антенна и т.д.). Эта технологическая инновация дает возможность просматривать телеканалы в высоком качестве - в формате HD в сети любого провайдера и в любом месте. Основным преимуществом услуги NNTV является то, что пользователь может смотреть самые популярные и просматриваемые в мире телеканалы на смартфоне не только на территории своей страны, но и за рубежом. Кроме того, возможно также посмотреть определенный видеоконтент позже, предварительно загрузив его с канала.

Абонентам, желающим воспользоваться услугой Мобильного ТВ, представлены 2 пакета: ежедневный и ежемесячный. Для активации ежемесячного пакета необходимо отправить ключевое слово AY, а для активации ежедневного пакета - ключевое слово GUN на короткий номер 5773. После подключения к услуге для просмотра каналов необходимо загрузить мобильное приложение NNTV из Google Play (Android) или App Store (iPhone).

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:

https://www.azercell.com/az/personal/services/partner_services/nntv/