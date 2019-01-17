Турал Велизаде не смог организовать концерт Эбру Гюндеш и отправился за решетку
В Баку арестован известный руководитель продакшн. Как сообщает Report, руководитель "Velizadə prodakşn" Турал Велизаде обвиняется в мошенничестве в отношении четырех человек.
Он обещал азербайджанским предпринимателям организовать приезд в Баку и концерт известных турецких певиц Сылы и Эбру Гюндеш.
В общей сложности Т.Велизаде получил у предпринимателей 200 000 долларов, однако позже не сдержал обещания.
На основании жалобы потерпевших лиц в отношении задержанного Т.Велизаде возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.
На сегодняшнем судебном заседании адвокат потерпевшего Ровшана Гаджиева Бабек Гамидов возбудил ходатайство.
Он потребовал также привлечь к уголовной ответственности проходящего по делу в качестве свидетеля Али Велиева.
Очередное заседание суда назначено на 25 января.