Турал Велизаде не смог организовать концерт Эбру Гюндеш и отправился за решетку

В Баку арестован известный руководитель продакшн. Как сообщает Report, руководитель "Velizadə prodakşn" Турал Велизаде обвиняется в мошенничестве в отношении четырех человек.

Он обещал азербайджанским предпринимателям организовать приезд в Баку и концерт известных турецких певиц Сылы и Эбру Гюндеш. 

В общей сложности Т.Велизаде получил у предпринимателей 200 000 долларов, однако позже не сдержал обещания. 

На основании жалобы потерпевших лиц в отношении задержанного Т.Велизаде возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК. 

На сегодняшнем судебном заседании адвокат потерпевшего Ровшана Гаджиева Бабек Гамидов возбудил ходатайство.  

Он потребовал также привлечь к уголовной ответственности проходящего по делу в качестве свидетеля Али Велиева. 

Очередное заседание суда назначено на 25 января. 

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