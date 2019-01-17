Суд оставил Кочаряна за решеткой
Суд первой инстанции Еревана продлил на два месяца арест бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, отказавшись освободить его под залог, заявил в пятницу участвовавший в заседании прокурор Ваагн Мурадян, передает РИА Новости.
"Суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры, продлил арест Кочаряна и отклонил ходатайство адвокатов", - сказал Мурадян журналистам.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован.