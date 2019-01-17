В Минобороны Армении рассматривают возможность начала войны

На прошлой неделе в министерстве обороны Армении состоялся ряд закрытых консультаций, на которых обсуждались чрезмерно важные вопросы. Один из них – не исключающаяся весной, в апреле-мае, возможность локальных и даже тотальных военных действий в Карабах е. А также потенциал армянской армии противостоять ВС Азербайджана, пишет ереванская газета «Иратес».

«Это значит, что с текущим и ожидающимся переговорным процессом не связываются большие надежды, а Азербайджан, кажется, торопится, поэтому в последние месяцы молчит и ведет себя спокойно», - сказал собеседник издания.

Отметим, что несколько дней назад пресс-служба министерства обороны Армении сообщила о том, что в приграничных зонах построены склады для боеприпасов ракетного вооружения со специальными системами безопасности.

В сообщении отмечается, что целью постройки складов является децентрализация операционных направлений, боеприпасов и оперативных стратегических ресурсов на особый период.

Напомним, что два дня назад главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры, которые продолжались свыше 4-х часов. По итогам переговоров стороны заявили о том, что договорились готовить свои народы к миру.