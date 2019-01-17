Парламент Турции расширил полномочия Эрдогана

Великое национальное собрание Турции утвердило решение о расширении полномочий президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и предоставлении ему права на любое необходимое вмешательство в экономику страны в случае "негативного развития ситуации" в финансовой сфере, пишет издание МК-Турция.

Согласно информации, закон, включающий в себя также порядок работы комиссии по развитию и финансовой стабильности, вступит в силу после его подписания Эрдоганом.

Также решением предусмотрено создание комитета по финансовой стабильности и развитию, которому будет поручено координировать усилия по сохранению стабильности и безопасности под эгидой министерства казначейства и финансов. При этом Эрдоган вправе принимать меры, выходящие за рамки полномочий комитета, если он посчитает такие меры необходимыми.