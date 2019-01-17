Военные Турции задержали разыскиваемого члена ПКК
Разыскиваемый правоохранительными органами Турции член террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) задержан на югл-востоке страны в провинции Хаккари, сообщает агентство Anadolu.
В Турции правоохранительные органы имеют пять категорий, в которые включают разыскиваемых преступников. Наиболее опасными считаются те, кто приписан к «красной» категории, затем идет «синяя», «зеленая», «оранжевая» и «серия».
Задержанный террорист находился в «серой» категории разыскиваемых.