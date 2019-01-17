Дочь топ-менеджера «Роснефти» покончила с собой

Дочь заместителя главы одного из отделов российской крупной нефтегазовой компании «Роснефть» выбросилась из окна после ссоры с родителями, сообщает Telegram-канал. Mash.

Согласно информации, 15-летняя Ксюша почти никогда не ругалась с родителями. Однако 16 января девушка вернулась со дня рождения подруги и поссорилась с мамой.

"Поссорилась с мамой, приняла все слишком близко к сердцу. Эмоции и алкоголь сделали свое дело. Девочка заперлась в комнате и выпрыгнула из окна", - говорится в сообщении.