Лукашенко: Украинские танки заправляются российским топливом
Украина не хочет заправлять танки белорусским топливом, они выбирают российское, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.
«В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем украинские танки дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо... Мне доложили: там все дизельное топливо российское», — заявил Лукашенко.
По мнению главы белорусского государства, объемы поставок из Беларуси на украинский рынок сильно снизились.
«Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция», — добавил Лукашенко.