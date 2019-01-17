МИД Азербайджана: Трудно понять необъяснимое упорство МИД России

«Азербайджан и Россия являются равноправными суверенными государствами, и говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо и полностью противоречит этическим нормам дипломатии», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что тон комментария пресс-службы МИД Азербайджана по данному вопросу был абсолютно адекватен стилю сообщения пресс-службы РФ в этой связи.

«Еще раз хотели бы напомнить, что только в 2018 году Азербайджан посетили свыше 880 тысяч граждан РФ, абсолютное большинство которых остались довольны и выразили признательность за гостеприимство.

Необъяснимое упорство пресс-службы МИД РФ в данном вопросе трудно понять, оно противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией.

В то же время такой подход ни в коей мере не совпадает с демонстрируемой президентами Азербайджана и России волей и проделанной ими работой в развитии отношений между двумя государствами», -подчеркивается в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Еще раз хотели бы отметить, что азербайджанская сторона будет предпринимать адекватные действия в соответствии с дальнейшими шагами пресс-службы МИД РФ», - отмечается в сообщении.

Отметим, что пресс-служба МИД РФ выступила сегодня с очередным заявлением в связи с недопуском в Азербайджан российских граждан с армянскими корнями. В новом заявлении, в частности, отмечалось, что комментарий азербайджанской стороны «выходит за рамки дипломатических приличий».