Россия установила рекорд по закупкам золота

Российский центробанк в 2018 году закупил 8,8 млн унций золота, или около 274 тонн, сообщает издание Ведомости со ссылкой на материалы регулятора. По сравнению с прошлым годом, когда было приобретено 7,2 млн унций (224 т), закупки увеличились на 22,2%.

К концу 2018 года запасы золота в международных резервах ЦБ РФ достигли 67,9 млн унций (около 2112 т). Стоимость золота в резервах выросла за год на 13,4% и достигла $86,9 млрд из общих резервов в $468,5 млрд. Таким образом, в золоте российский ЦБ хранит 18,6% резервов.

Закупки золота Центробанком в 2018 году стали рекордными после предыдущего максимума 2017-го, когда регулятор приобрел 7,2 млн унций, став пятым по величине держателем золота в своих резервах среди мировых центробанков. Первые четыре места по этому показателю занимают США, Германия, Франция и Италия.

Одной из причин, по которой ЦБ РФ активно скупает золото, является тот факт, что вложения в металл сложнее заморозить или подвергнуть санкциям, сказали Reuters источники в отрасли.