Столкновения между турецкими военными и курдами в Сирии
Подразделения Вооруженных сил Турции, дислоцированные в сирийском регионе Африне, отразили атаку террористов PKK/YPG из района Телль-Рифат, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление турецкого министерства национальной обороны, опубликованное в твиттер.
«Подразделения ВС Турции, несущие службу в регионе Африн, с помощью средств огневой поддержки дали достойный отпор атаке террористов PKK/YPG, предпринятой с территории Телль-Рифата», - сказано в сообщении.
Напомним, сирийский Африн перешел под контроль турецкой армии и оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) в марте минувшего года после их совместной операции против формирований сирийских курдов.