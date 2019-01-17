Трамп запретил конгрессменам летать самолетами правительства

Администрация президента США на период шатдауна запретила поездки членам Конгресса США на самолетах, принадлежащих правительству или зафрахтованных им без соответствующего письменного разрешения Белого дома. Об этом говорится в меморандуме административно-бюджетного управления Белого дома, пишет РБК.

«В свете нынешнего частичного закрытия правительства президент попросил меня уведомить руководителей всех министерств и агентств администрации США относительно новой политики, касающейся поездок представителей законодательной власти. Ни при каких обстоятельствах во время шатдауна ни один из самолетов, принадлежащих, арендованных или зафрахтованных правительством, не будет предоставляться делегациям членов Конгресса без письменного согласия главы аппарата Белого дома», — сказано в документе от имени и.о. директора административно-бюджетного управления администрации США Рассела Воута.

Меморандуму предшествовал конфликт вокруг спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Она собиралась лететь в Афганистан на военном самолете. Однако Трамп за несколько часов до ее вылета запретил ей такой полет, мотивируя решение отсутствием финансирования, и предложил отправиться на коммерческом рейсе. Пелоси отвергла это предложение, отменив поездку. Ее пресс-секретарь Дрю Хэммил объяснил, что политик была готова лететь и коммерческим рейсом. Однако визит специально не анонсировался по соображениям безопасности — то, что президент упомянул его, «существенно подняло степень опасности для делегации», подчеркнул он.