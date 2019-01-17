Шахрияр Мамедъяров проиграл Магнусу Карлсену

Сегодня в рамках шестого тура шахматного турнира Tata Steel Chess в голландском Вейк-ан-Зее азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров играл с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Партия, в которой у Шахрияра были черные фигуры, завершилась его поражением на 51-м ходу.

Другой представитель Азербайджана – Теймур Раджабов – в эти минуты встречается с китайцем Дин Лижэнем.

На данный момент у Шахрияра и Теймура по 2,5 очка. В предыдущих пяти партиях оба неизменно играли вничью.

Сейчас в турнирной таблице, помимо Карлсена, лидируют россиянин Ян Непомнящий и голландец Аниш Гири, у которых по 4 очка. Всего в турнире участвуют 14 шахматистов, которые проведут по 13 партий по однокруговой системе. Соревнование завершится 27 января.