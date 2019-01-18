Чубайс посоветовал телеведущему Соловьеву «обтереться и подучить матчасть»

Генеральный директор корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс и телеведущий Владимир Соловьев вступили в заочную перепалку на тему энергетической эффективности российской экономики. Спор развернулся в эфире радиостанции «Вести FM» и на страницах соцсетей, пишут российские СМИ.

На это Владимир Соловьев заявил, что Чубайс «ни черта не понимает», что главе «Роснано» даже лень посмотреть статистические данные, и привел статистику, согласно которой россияне потребляют меньше ресурсов, чем жители других стран.

Ответ Чубайс не заставил долго ждать. На своей странице в фейсбук он указывает Соловьеву на его ошибки: «Есть нюанс. Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека. А мы спорили об энергоэффективности экономики» и предлагает телеведущему «не расстраиваться».

«Вступили не туда, с вами это постоянно случается. Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) и снова вперед! Ждем вас снова на арене (извините, зачеркнуто) на экране наших голубых телевизоров!» — парировал Чубайс.