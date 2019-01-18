Назван самый дешевый курорт для состоятельных туристов

Самым выгодным городом для размещения в гостиницах высшей категории стала турецкая Анталья. Ночь в одном из здешних пятизвездочных отелей стоит всего $39,62$.

Вслед за Антальей идут Мехико ($41,38), египетский Шарм-эль-Шейх ($50,51) и Киев ($51,23). В топ-10 самых дешевых пятизвездочных предложений вошли Сием Рип в Камбодже, старейший город в Марокко Фес, Санта-Ана в Сальвадоре, Дели, китайский Гуйлинь и малазийская столица Куала-Лумпур.

Дороже всего пребывание в отелях высшей категории обходится в Сан-Франциско. Самая низкая стоимость пребывания в гостинице категории 5* составляет $554,64$ за ночь. Бостон занял второе место c ценой $539,79. Чуть менее дорогими оказались отели в японском Киото ($534,17), Нью-Йорке ($469,59) и Лос-Анджелесе ($445,69).