Найдены тела погибших российских летчиков
В России спасатели обнаружили тела летчиков разбившегося на Дальнем Востоке Су-34, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны страны.
Отмечается, что тела подняли на борт поискового судна без признаков жизни.
Напомним, сегодня при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Летчики катапультировались. Штурмана одного из Су-34 нашли живым.