Отказавшийся от Азербайджана спортсмен вернулся в Баку
С 16 по 17 февраля в Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.
Составы команд уже известны. В частности, сборная Азербайджана заявила на престижные соревнования, которые пройдут на Национальной гимнастической арене, пятерых спортсменов. Это Руслан Агамиров, Олег Пиунов, Илья Гришунин, Вероника Земляная и Михаил Малкин.
Агамиров и Гришунин будут выступать как в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте, так и в паре. В июле прошлого года Илья и Руслан впервые стали победителями Кубка мира, который проходил в Швейцарии.
Пиунов примет участие в индивидуальных состязаниях. Интересно, что Олег год отсутствовал в сборной Азербайджана, уехав по личным причинам в родной Краснодар. Казалось, что Пиунов уже окончательно отказался выступать за Азербайджан, однако недавно спортсмен попросился обратно и вернулся в Баку.
Серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы в синхронных прыжках Вероника Земляная выступит в личных соревнованиях батутисток, а чемпион мира среди молодежи и чемпион Европы среди взрослых Михаил Малкин – наш единственный представитель в турнире по тамблингу.
Всего в бакинском Кубке мира на данный момент планируется участие 166 спортсменов и спортсменок из 32 стран.