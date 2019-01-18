Отказавшийся от Азербайджана спортсмен вернулся в Баку

С 16 по 17 февраля в Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Составы команд уже известны. В частности, сборная Азербайджана заявила на престижные соревнования, которые пройдут на Национальной гимнастической арене, пятерых спортсменов. Это Руслан Агамиров, Олег Пиунов, Илья Гришунин, Вероника Земляная и Михаил Малкин.

Агамиров и Гришунин будут выступать как в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте, так и в паре. В июле прошлого года Илья и Руслан впервые стали победителями Кубка мира, который проходил в Швейцарии.