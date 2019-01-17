Во Франции арестовали главарей армянской мафии

Полиция Франции при содействии Европола арестовала 21 члена крупной евразийской мафиозной группировки, состоящей в основном из армян, пишет Новости Армении.

Согласно заявлению Европола, в 27 домах по всей Франции проведены обыски. Среди арестованных - лица, которые, скорее всего, являются высокопоставленными членами группировки. Конфисковано 23 тысячи евро, около 2 000 пачек сигарет, 23 килограмма табака и шесть наименований оружия.

Операция стала частью большого расследования, в котором также помогали власти Испании и Германии.

Подозреваемые использовали специальный метод, при котором автомобили использовались в качестве средства оплаты за дальнейшие преступные действия (т.е. обмен наркотиков или сигарет на автомобили).