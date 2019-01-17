«Нефтчи» разгромил румынский клуб Видео
Лидер чемпионата Азербайджана - футбольный клуб «Нефтчи» провел свой первый матч на сборах в Анталье.
Соперником стала румынская команда «Газ Метан», занимающая восьмое место в текущем национальном чемпионате. «Нефтчи» одержал уверенную победу со счетом 3:0.
На 11-й минуте отличился Рахман Гаджиев, а после перерыва – на 70-й и 84-й минутах – забивал Али Ширинов.
20 января «Нефтчи» сыграет с иранским «Истиглалом», 23-го – с чешским «Слованом», 26-го – с болгарским «Берое».