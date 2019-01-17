В Москве Пресненский суд арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на десять суток за перекрытие Нового Арбата ради съемок клипа, пишет Коммерсант.

«Постановлением суда Манукян и Лазарьянц признаны виновными по статье 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан и (или) передвижению граждан в общественных местах), им назначено наказание в виде десяти суток административного ареста»,— сообщает пресс-служба суда.

17 января блогер Давид Манукян опубликовал в Instagram видео съемок клипа в центре Москвы, пишет «Москва 24». На кадрах молодой человек и девушка идут по проезжей части, мешая движению транспорта. Инцидентом заинтересовались в управлении ГИБДД по Москве. При этом в Центре организации дорожного движения действия блогеров назвали "глупой выходкой ради привлечения внимания" и призвали правоохранительные органы не оставить ее без реакции.