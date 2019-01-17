Белый дом назвал дату встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

При этом представитель администрации американского президента отметила, что место переговоров объявят позже.

Ранее в пятницу Трамп встретился с заместителем председателя Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем. Встреча продолжалась полтора часа. Были обсуждены «отношения между двумя странами и прогресс по полной проверяемой денуклеаризации Северной Кореи», сказала Сандерс.

Встречу с Ким Ён Чхолем в пятницу также провел госсекретарь США Майк Помпео.