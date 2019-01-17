Бакинские казаки массово окунулись в ледяной Каспий

Землячество казаков Азербайджана в ночь на 19 января провело крещенские купания на побережье поселка Бильгя. Как сообщил haqqin.az заместитель атамана землячества Вадим Сухов, к церковному празднику присоединились много верующих.

В традиционном купании приняли участие и представители Бакинско-Азербайджанской епархии. В прошлом году массовое купание в Каспии казачье землячество организовало в районе Шихово. Теперь же было выбрано более удобное место в Бильгя.

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, или Богоявление. По преданию в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.

Особых правил, как надо окунаться в воду на Крещение, нет, но обычно купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой.